Женская сборная России по футболу пожелала удачи мужской команде на ЧМ-2018

Российские футболисты в группе А сыграют со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу пожелала удачи мужской сборной на предстоящем чемпионате мира. Соответствующий видеоролик опубликован на странице команды в Twitter.

"Желаем нашей сборной удачи. А Игорю Акинфееву желаю сыграть как можно больше "сухих" матчей так, как он умеет. А умеет он очень хорошо", - обратилась к голкиперу сборной России вратарь женской команды Эльвира Тодуа.

"Саша Головин, креативь как ты умеешь, ставь соперника в тупик, твори на поле", - пожелала полузащитнику сборной России игрок женской команды Надежда Смирнова.