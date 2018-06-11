Женская сборная России по футболу пожелала удачи мужской команде на ЧМ-2018

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу пожелала удачи мужской сборной на предстоящем чемпионате мира. Соответствующий видеоролик опубликован на странице команды в Twitter.
"Желаем нашей сборной удачи. А Игорю Акинфееву желаю сыграть как можно больше "сухих" матчей так, как он умеет. А умеет он очень хорошо", - обратилась к голкиперу сборной России вратарь женской команды Эльвира Тодуа.
"Саша Головин, креативь как ты умеешь, ставь соперника в тупик, твори на поле", - пожелала полузащитнику сборной России игрок женской команды Надежда Смирнова.
Женская национальная сборная России @WomenRussia пожелала мужской сборной России @TeamRussia хорошего выступления на ЧМ2018!— Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2018 г.
Спасибо, девчонки! pic.twitter.com/yNPcClSKuY
Чемпионата мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).