Сигурдссон: сборная Исландии будет крайне аккуратна и собрана в матче ЧМ с аргентинцами

Исландская команда в группе D также встретится со сборными Нигерии и Хорватии

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 11 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Исландии по футболу будут максимально аккуратны и сконцентрированы во время своего первого матча на чемпионате мира против команды Аргентины. Об этом заявил журналистам игрок исландской сборной и "Ростова" Рагнар Сигурдссон.

Сборная Исландии в группе D сыграет с командами Аргентины (16 июня, Москва, "Спартак"), Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на-Дону).

"Мы чувствуем себя хорошо и готовимся к первой игре. Все знают, что Аргентина - одна из лучших команд. Да, мы взволнованы, но мы уверены, что мы можем выиграть любой из предстоящих матчей. Это будет тяжело, но в футболе возможно все, что угодно", - считает Сигурдссон.

На вопрос о том, опасается ли команда ведущего игрока аргентинской сборной Лионеля Месси, он отметил, что "футбол - игра для 22 игроков". И поэтому противостоять будет команда Аргентины команде Исландии, и сборная Исландии к этому готовится. По его словам, противопоставить что-то Месси - "лучшему футболисту мира" - будет сложно. В целом же команда в этом матче должна быть, по мнению Сигурдссона, максимально аккуратна и сконцентрирована.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.