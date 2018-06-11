Национальный дом Мексики на ЧМ-2018 будет открыт 15 июня в московском Гостином дворе

В доме Мексики будут проходить совместные показы мод российских и местных дизайнеров, концерты и различные шоу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Национальный дом Мексики 15 июня начнет свою работу в Москве и будет функционировать на протяжении всего чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции сообщила посол Мексики в России Норма Берта Пенсадо Морено.

"Мы давно занимались проектом дома, - сказала Морено. - Это отличная возможность показать нашу культуру, и хорошая возможность для россиян и мексиканцев встретиться, и что-то узнать о культуре двух стран. Это возможность навести мосты между нашими культурами. Дом откроется в Гостином дворе и займет по площади более 8 тысяч квадратных метров".

Организаторы также сообщили, что открытие дома 15 июня посетят многие известные люди, в том числе чиновники.

В доме Мексики будут проходить совместные показы мод российских и местных дизайнеров, концерты и различные шоу. Гости площадки смогут посмотреть матчи мирового первенства на нескольких экранах.

29 июня в доме будет презентован праздник День мертвых. Праздник, посвященный памяти умерших, проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. В 2003 году праздник был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. В эти дни устраивается карнавал, готовятся сладости в виде черепов и фигурок одетых женских скелетов, напоминающих Катрину (богиня смерти).

Мексика на групповом этапе чемпионата мира сыграет против сборных Германии, Швеции и Южной Кореи.