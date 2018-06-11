Сборная России по футболу проводит тренировку в полном составе

Тренировочное занятие проходит в понедельник в подмосковном Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу за три дня до матча открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии тренируется в полном составе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренировочное занятие проходит в понедельник в подмосковном Новогорске. На поле учебно-тренировочного центра вышли все 23 футболиста, вошедшие в заявку на чемпионат мира.

Сборная России начала подготовку к домашнему чемпионату мира 19 мая. С 20 по 31 мая команда тренировалась в Австрии, где 30 мая сыграла с местной сборной (0:1). 5 июня россияне в Москве провели заключительный товарищеский матч перед чемпионатом мира, сыграв вничью со сборной Турции (1:1).

На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).