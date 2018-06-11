Бывший футболист Диуф: Россия может служить примером для всего мира

Диуф в понедельник представил заявку Марокко на проведение чемпионата мира 2026 года

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия, организующая чемпионат мира по футболу, может служить примером для стран всего мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Сенегала и "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф.

Диуф в понедельник представил заявку Марокко на проведение чемпионата мира 2026 года на встрече федераций Африканской конфедерации футбола (КАФ). Выборы хозяев турнира пройдут на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве 13 июня.

"Россия может служить примером для всего мира. Мне очень нравится ваш президент, который поднял страну с самого дна на вершину. Когда я поближе узнал вашу страну, понял, как в одно время строго и справедливо живет ваш народ. Для меня - это высокий класс", - сказал Диуф.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.