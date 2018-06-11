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11 июня, 11:27
Фернандеш: сборная Португалии по футболу не должна зависеть от одного Роналду
Мануэл Фернандеш
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
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Полузащитник московского "Локомотива" подчеркнул, что португальская команда всегда славилась командной игрой

КРАТОВО /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Криштиану Роналду является одним из ключевых игроков сборной Португалии по футболу, но команда не должна зависеть только от него. Такое мнение журналистам высказал полузащитник португальцев и московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш.

Сборная Португалии прилетела в Россию в субботу вечером. Во время турнира команда будет жить и тренироваться на базе в подмосковном Кратове.

"Конечно, Криштиану Роналду является одним из ключевых игроков нашей команды, однако мы не должны зависеть только от него. Наша сборная всегда славилась командной игрой, ведь именно так мы выиграли чемпионат Европы. Мы должны концентрироваться на игре за сборную и не зависеть от одного игрока. Нас ждет сложный чемпионат мира, но уверен, что мы справимся", - сказал Фернандеш.

"Все футболисты прекрасно осознают свое место в сборной. Для меня - это привилегия, которую надо заслужить. Каждый футболист национальной команды приложит все усилия для того, чтобы побеждать в каждом матче и пройти как можно дальше", - добавил полузащитник.

Фернандеш выразил надежду, что российские болельщики поддержат сборную Португалии на чемпионате мира. "Я уже с 2014 года в России и могу заверить, что это очень приятная страна. Не знаю, сколько болельщиков "Локомотива" будут поддерживать меня персонально, но надеюсь на их поддержку", - сказал Фернандеш на русском языке.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Португальцы сыграют в группе B против команд Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).

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