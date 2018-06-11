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11 июня, 11:20
Инфантино: Россия создала все условия, чтобы футболисты показали лучшую игру на ЧМ-2018
Президент ФИФА Джанни Инфантино
© Станислав Красильников/ТАСС
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Президент ФИФА также поздравил команды КОНКАКАФ с выходом в финальную часть мирового первенства

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия создала все условия, чтобы участники чемпионата мира 2018 года по футболу показали лучшую игру. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, выступая на конгрессе Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) в Москве.

"Я поздравляю все команды КОНКАКАФ, которые пробились на чемпионат мира. Хочу пожелать вам показать такой результат, чтобы все страны КОНКАКАФ могли вами гордиться. Условия в России самые лучшие, чтобы футболисты смогли показать свой лучший футбол. Как вы понимаете, я говорю это всем, кто попал на чемпионат мира", - сказал Инфантино.

"Москва - это достаточно далеко от вашего региона. Тем не менее, это очень теплое место", - также отметил он.

КОНКАКАФ на чемпионате мира представят сборные Мексики, Коста-Рики и Панамы.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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