Диуф: сборные Испании и Германии будут фаворитами предстоящего ЧМ-2018

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборные Германии и Испании являются главными фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу в России, в числе претендентов на победу будут также команды Аргентины и Бразилии. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Сенегала и "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф.
"Мои фавориты - Испания и Германия. У них очень крепкие команды, составленные из игроков высочайшего класса, который они доказывают в лучших клубах мира, - сказал он. - Я бы также отметил Аргентину, где выступает лучший футболист мира и, возможно, лучший футболист всех времен. Когда у тебя в команде Лионель Месси, возможно все".
"Бразильцы всегда являются одними из фаворитов. Конечно, они очень сильны, но, по-моему, им пока не хватает мощи впереди, несмотря на то, что у них в составе есть Неймар, а также очень сильный крайний защитник Марсело", - добавил он.
Африканские сборные, по мнению Диуфа, рассматривают предстоящий турнир прежде всего с точки зрения обретения опыта. "Мне кажется, африканским командам, даже таким, как Марокко и Сенегал, нужно прибавлять в опыте. И турнир им этот нужен, прежде всего, для того, чтобы добавить в опыте к тому же Кубку африканских наций в Камеруне (пройдет в июне-июле 2019 года). Конечно, произойти может всякое, и африканская команда может выиграть, но все же это маловероятно", - сказал он.
"Также есть африканские игроки, которые могут стать открытием турнира, но речь стоит вести прежде всего о тех, кому есть что доказывать. Например, Садио Мане (нападающий сборной Сенегала и "Ливерпуля"). Он показал, что может быть игроком высокого класса, но это нужно подтвердить на чемпионате мира", - добавил собеседник ТАСС.
Диуф провел 69 матчей (21 гол) в составе сборной Сенегала и принял участие в чемпионате мира 2002 года, на котором команда дошла до четвертьфинала. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.