Диуф: сборные Испании и Германии будут фаворитами предстоящего ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Сенегала и "Ливерпуля" также отметил, что рассчитывает на успешное выступление аргентинской сборной

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборные Германии и Испании являются главными фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу в России, в числе претендентов на победу будут также команды Аргентины и Бразилии. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Сенегала и "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф.

"Мои фавориты - Испания и Германия. У них очень крепкие команды, составленные из игроков высочайшего класса, который они доказывают в лучших клубах мира, - сказал он. - Я бы также отметил Аргентину, где выступает лучший футболист мира и, возможно, лучший футболист всех времен. Когда у тебя в команде Лионель Месси, возможно все".

"Бразильцы всегда являются одними из фаворитов. Конечно, они очень сильны, но, по-моему, им пока не хватает мощи впереди, несмотря на то, что у них в составе есть Неймар, а также очень сильный крайний защитник Марсело", - добавил он.