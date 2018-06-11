Фернандеш: невыход из группы на ЧМ-2018 станет катастрофой для сборной Португалии

Португальцы сыграют в группе B против команд Испании, Марокко и Ирана

КРАТОВО /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Невыход из группы на чемпионате мира по футболу станет катастрофой для сборной Португалии. Об этом журналистам сообщил полузащитник национальной сборной и московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш.

Сборная Португалии прилетела в Россию в субботу вечером. Во время турнира команда будет жить и тренироваться на базе в подмосковном Кратове. В понедельник португальцы провели тренировку в полном составе.

"Чемпионат мира - важнейший турнир для любой сборной, в том числе и для Португалии. У нас хорошие шансы на победу в турнире, мы приехали в Россию в статусе чемпионов Европы, поэтому мы не думаем ни о чем другом, кроме победы. Невыход из группы станет катастрофой как для сборной Португалии, так и для всей страны", - сказал Фернандеш.

"Здесь, в Кратово, прекрасная инфраструктура, свежий воздух и спокойная обстановка. - продолжил футболист. - Все эти составляющие помогут нам отлично подготовиться к мировому первенству. Мы прекрасно осознаем, где находимся и какая ответственность на нас лежит, поэтому мы приложим все усилия, чтобы подтвердить свой статус лучшей европейской сборной и достойно выступить на турнире".

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Португальцы сыграют в группе B против команд Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).