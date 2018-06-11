Бразильский футболист Неймар одним из первых попробовал в Сочи русский каравай

Угощение спортсменам преподнесли казак и казачка

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Казак и казачка угостили в Сочи сборную Бразилии традиционным русским караваем. Одним из первых угощение попробовал капитан сборной Бразилии Неймар, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Сочи.

"Каравай гостям преподнесли казак и казачка. Одним из первых, кто попробовал традиционное русское угощение в знак приветствия, был знаменитый Неймар", - сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что, несмотря на глубокую ночь, администрация города-курорта устроила пятикратным чемпионам мира торжественный прием.

Ранее сообщалось, что сборную Бразилии в Сочи встретили иллюминацией национального флага на телебашне и песней-талисманом в исполнении сочинского ансамбля казачьей песни "Любо".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").