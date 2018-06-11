Эззатоллахи: встреча сборных России и Ирана в 1/8 финала ЧМ-2018 была бы фантастикой

На групповом этапе турнира сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко, Испании и Португалии

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Иранский полузащитник пермского "Амкара" Саид Эззатоллахи назвал фантастикой возможную встречу его национальной команды со сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск). Сборная страны выступит в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Если россияне займут первое место в своем квартете, а иранцы станут вторыми или наоборот, то эти команды встретятся между собой в матче 1/8 финала турнира.

"Если сборные Ирана и России смогут встретиться друг с другом в плей-офф, это будет фантастикой. Лично для меня это будет нечто особенное, потому что я уже три года выступаю в России. Сборные Ирана и России не так давно проводили товарищеский матч (10 октября 2017 года - 1:1). Здорово, если у нас вновь появится возможность сыграть друг с другом, но на чемпионате мира", - сказал Эззатоллахи

"России представился лучший шанс, чтобы показать себя на чемпионате мира. Во-первых, вашей команде выпал хороший жребий - соперники по группе не самые сложные. Во-вторых, россияне играют дома, у вас будет самая лучшая поддержка фанатов на турнире. Надеюсь, вашей сборной удастся выйти в 1/8 финала", - заключил собеседник ТАСС.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.