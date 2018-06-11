Вице-президент ФИФА: сборная Саудовской Аравии может удивить в матче открытия ЧМ-2018

Шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа не смог назвать фаворита первого матча мирового первенства

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная Саудовской Аравии по футболу может преподнести сюрприз в матче открытия чемпионата мира против команды России. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА), президент Азиатской конфедерации футбола бахрейнский шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа.

Сборные России и Саудовской Аравии сыграют в матче открытия чемпионата мира, который пройдет на московском стадионе "Лужники" 14 июня.

"Первый матч - это всегда непростое испытание, - сказал шейх Сальман. - В том числе и для команды из страны- хозяйки, потому что давление на нее очень велико. У Саудовской Аравии хорошая команда, недавний товарищеский матч против команды Германии (1:2) показал их большой потенциал. Не удивлюсь, если они преподнесут сюрприз как в матче открытия, так и во всем турнире".

"Если обе команды сыграют в свою полную силу, то нас ждет упорный матч. Фаворита называть я не буду, как глава азиатской конфедерации я, конечно, буду поддерживать сборную Саудовской Аравии", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России, финал состоится 15 июля.