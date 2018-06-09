историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
11 июня, 09:21
Робби Уильямс и Аида Гарифуллина выступят на церемонии открытия ЧМ-2018
Робби Уильямс
© EPA/PETER PAYNE
Ближайшие матчи
14 июня, 18:00
Групповой этап
РоссияСаудовская Аравия
15 июня, 15:00
Групповой этап
ЕгипетУругвай
15 июня, 18:00
Групповой этап
МароккоИран
расписание всех игр
Также в церемонии примет участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо

ТАСС, 11 июня. Аида Гарифуллина и Робби Уильямс выступят на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Также в церемонии примет участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо. Церемония пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии (начало - 18:00 мск).

Церемония открытия чемпионата мира в России по формату будет отличаться от церемоний на других мировых первенствах. Проведение церемонии максимально приближено ко времени начала матча открытия. Само шоу будет построено на музыкальных номерах.

Продюсером церемонии стал Первый канал. Автор концепции шоу - Феликс Михайлов. Михайлов был постановщиком шоу предварительной жеребьевки чемпионата мира, жеребьевки Кубка конфедераций, церемоний открытия и закрытия Кубка конфедераций, а также шоу финальной жеребьевки ЧМ-2018. Постановщиком шоу церемонии закрытия также будет Михайлов. 

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

"Выступить на церемонии открытия - мечта"

"Я так счастлив, просто в восторге от того, что снова приеду в Россию - на этот раз ради подобного уникального выступления, - сказал Уильямс. - Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тыс. зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру - это просто детская мечта. Мы приглашаем всех любителей музыки и футбола присоединиться к этому замечательному шоу на стадионе в России или у экранов своих телевизоров".

"Я никогда не думала, что мне приведется стать частью этого грандиозного праздника - чемпионата мира по футболу в моей родной стране, - поделилась эмоциями Гарифуллина. - А образ, в котором я предстану перед всем миром, очень символичен, ведь Жар-птица ассоциируется с воплощением и исполнением мечты. Чья же заветная мечта сбудется на нашем чемпионате мира, мы узнаем 15 июля, на этой же сцене, по завершении месячного праздника футбола в России".

"Матч открытия чемпионата мира всегда очень символичен, ведь это именно тот момент, когда понимаешь: то, чего ты ждал четыре долгих года - неважно, игрок ты или болельщик - наконец наступило, - сказал Роналдо. - И пусть никто точно не представляет, что же случится за эти четыре недели чемпионата, зато каждый знает: это будет незабываемое зрелище. И, конечно, это очень эмоциональный момент для организаторов турнира, когда после такой долгой и непростой подготовительной работы весь мир приезжает к вам в гости, чтобы продемонстрировать свою любовь к футболу. Я сам ощутил это четыре года назад в Бразилии и сейчас просто счастлив разделить это чувство с жителями России".

Робби Уильямс - британский актер и певец, который выпустил 12 студийных альбомов, получил самое большое количество наград премии BRIT Awards за всю ее историю (17). Он был включен в Британский Зал музыкальной славы после того, как был выбран лучшим певцом 1990-х годов. На его тур в поддержку альбома Intensive было продано 1,6 млн билетов за один день, за что артист был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Аида Гарифуллина - российская певица-сопрано. В 2013 году по приглашению художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева дебютировала на петербургской сцене в роли Сюзанны в опере-буффа Моцарта "Свадьба Фигаро". Оперу "Война и мир" в постановке британского режиссера Грэма Вика с Гарифуллиной в главной роли в Мариинском театре транслировали в кинотеатрах Европы. В том же году певица победила в международном конкурсе Operalia в Вероне. С начала сезона-2014/15 стала солисткой Венской оперы.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии (1994, 2002). На чемпионате мира 2002 года он стал лучшим бомбардиром, забив восемь мячей. Бразильский форвард также является двукратным обладателем "Золотого мяча" (1997, 2002), вручаемого лучшему футболисту мира.

Смотрите также
Популярные артисты и бывшие футболисты поучаствовали в открытии фан-зоны ЧМ-2018 в МосквеКержаков посетит фан-зоны ЧМ-2018 в пяти городах после открытия фестиваля в МосквеМатч открытия ЧМ-2018 в Москве пройдет при комфортной погоде
Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Эззатоллахи: встреча сборных России и Ирана в 1/8 финала ЧМ-2018 будет фантастикой
11 июня, 10:00
Робби Уильямс и Аида Гарифуллина выступят на церемонии открытия ЧМ-2018
11 июня, 09:21
Вице-президент ФИФА: потрясающая работа России видна за несколько дней до старта ЧМ-2018
11 июня, 09:13
Федор Смолов: главный футбольный бомбардир страны
11 июня, 08:30
Футболист Эззатоллахи уверен, что сборная Ирана будет иметь внушительную поддержку на ЧМ
11 июня, 07:38
Сборную Бразилии в Сочи встретили иллюминацией флага на телебашне и песней-талисманом
11 июня, 04:18
Пятикратные чемпионы мира бразильцы прилетели в Сочи для участия в ЧМ-2018
11 июня, 02:48
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images