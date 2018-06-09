Также в церемонии примет участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо

ТАСС, 11 июня. Аида Гарифуллина и Робби Уильямс выступят на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Также в церемонии примет участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо. Церемония пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии (начало - 18:00 мск).

Церемония открытия чемпионата мира в России по формату будет отличаться от церемоний на других мировых первенствах. Проведение церемонии максимально приближено ко времени начала матча открытия. Само шоу будет построено на музыкальных номерах.

Продюсером церемонии стал Первый канал. Автор концепции шоу - Феликс Михайлов. Михайлов был постановщиком шоу предварительной жеребьевки чемпионата мира, жеребьевки Кубка конфедераций, церемоний открытия и закрытия Кубка конфедераций, а также шоу финальной жеребьевки ЧМ-2018. Постановщиком шоу церемонии закрытия также будет Михайлов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

"Выступить на церемонии открытия - мечта"

"Я так счастлив, просто в восторге от того, что снова приеду в Россию - на этот раз ради подобного уникального выступления, - сказал Уильямс. - Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тыс. зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру - это просто детская мечта. Мы приглашаем всех любителей музыки и футбола присоединиться к этому замечательному шоу на стадионе в России или у экранов своих телевизоров".

"Я никогда не думала, что мне приведется стать частью этого грандиозного праздника - чемпионата мира по футболу в моей родной стране, - поделилась эмоциями Гарифуллина. - А образ, в котором я предстану перед всем миром, очень символичен, ведь Жар-птица ассоциируется с воплощением и исполнением мечты. Чья же заветная мечта сбудется на нашем чемпионате мира, мы узнаем 15 июля, на этой же сцене, по завершении месячного праздника футбола в России".

"Матч открытия чемпионата мира всегда очень символичен, ведь это именно тот момент, когда понимаешь: то, чего ты ждал четыре долгих года - неважно, игрок ты или болельщик - наконец наступило, - сказал Роналдо. - И пусть никто точно не представляет, что же случится за эти четыре недели чемпионата, зато каждый знает: это будет незабываемое зрелище. И, конечно, это очень эмоциональный момент для организаторов турнира, когда после такой долгой и непростой подготовительной работы весь мир приезжает к вам в гости, чтобы продемонстрировать свою любовь к футболу. Я сам ощутил это четыре года назад в Бразилии и сейчас просто счастлив разделить это чувство с жителями России".

Робби Уильямс - британский актер и певец, который выпустил 12 студийных альбомов, получил самое большое количество наград премии BRIT Awards за всю ее историю (17). Он был включен в Британский Зал музыкальной славы после того, как был выбран лучшим певцом 1990-х годов. На его тур в поддержку альбома Intensive было продано 1,6 млн билетов за один день, за что артист был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Аида Гарифуллина - российская певица-сопрано. В 2013 году по приглашению художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева дебютировала на петербургской сцене в роли Сюзанны в опере-буффа Моцарта "Свадьба Фигаро". Оперу "Война и мир" в постановке британского режиссера Грэма Вика с Гарифуллиной в главной роли в Мариинском театре транслировали в кинотеатрах Европы. В том же году певица победила в международном конкурсе Operalia в Вероне. С начала сезона-2014/15 стала солисткой Венской оперы.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии (1994, 2002). На чемпионате мира 2002 года он стал лучшим бомбардиром, забив восемь мячей. Бразильский форвард также является двукратным обладателем "Золотого мяча" (1997, 2002), вручаемого лучшему футболисту мира.