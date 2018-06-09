Вице-президент ФИФА: потрясающая работа России видна за несколько дней до старта ЧМ-2018

Сальман бен Ибрагим Аль Халифа отметил, что все с нетерпением ждут начала мирового футбольного первенства

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Гости России за несколько дней до старта чемпионата мира по футболу смогли убедиться, какую потрясающую работу по подготовке турнира проделал страна и оргкомитет. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА), президент Азиатской конфедерации футбола бахрейнский шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа.

Чемпионат мира стартует 14 июня. В матче открытия на московском стадионе "Лужники" сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

"Мы все с нетерпением ждем старта турнира. Находясь здесь, в Москве, можно оценить, какую потрясающую работу проделали Россия и оргкомитет чемпионата мира. Осталось всего несколько дней до первого матча, у нас есть отличная возможность убедиться, что все действительно готово", - сказал вице-президент ФИФА.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России, финал состоится 15 июля.