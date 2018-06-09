Приморские волонтеры отправились на ЧМ-2018 в Екатеринбург

В городе будут работать 14 добровольцев из Приморья

ТАСС, 11 июня. Четырнадцать волонтеров из Приморья отправились на чемпионат мира по футболу в Екатеринбург. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

"Часть ребят уже приступили к своим обязанностям. Они встречают в аэропорту прилетающих в город гостей, судей и совсем скоро будут встречать футбольные команды. Работают в штабе волонтеров", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что отбор добровольцев осуществлялся волонтерским центром ЧМ-2018, созданным на базе Уральского федерального университета. Они прошли тестирование на деловые качества и знание английского языка, а также интервью по Skype.

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации волонтерской программы предстоящего чемпионата мира по футболу подписали в марте 2017 года директор волонтерского центра ЧМ-2018 Александр Антимонов, директор департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович и Приморская краевая молодежная общественная организация "Волонтер Приморья". Документ предусматривает участие волонтеров Приморского края в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, а также межрегиональное сотрудничество и обмен лучшими практиками по развитию волонтерского движения.

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.