Футболист Эззатоллахи уверен, что сборная Ирана будет иметь внушительную поддержку на ЧМ

Полузащитник пермского "Амкара" отметил, что в Иране футбол очень популярен, болельщики постоянно заполняют стадионы на матчах национальной команды и играх внутреннего чемпионата

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Полузащитник пермского "Амкара" и сборной Ирана по футболу Саид Эззатоллахи уверен, что его национальная команда будет иметь внушительную поддержку болельщиков во время чемпионата мира 2018 года в России. Такое мнение игрок высказал ТАСС.

"В Иране футбол очень популярен, наш народ постоянно заполняет стадионы на матчах национальной команды и играх внутреннего чемпионата. Футбол - это, безусловно, вид спорта номер один в стране. Раньше многие дети хотели стать волейболистами или баскетболистами, но сейчас каждый мальчишка хочет стать известным футболистом", - рассказал 21-летний Эззатоллахи.

"Да, наши фанаты очень громкие на стадионах. Вне его они постоянно обсуждают прошедшие матчи или будущие встречи, в том числе и выступление сборной Ирана на предстоящем чемпионате мира, - продолжил он. - Все иранцы хотят, чтобы мы достойно выступили в России".

"На выездных матчах мы никогда не остаемся без поддержки, иранцы живут во многих странах мира, поэтому болельщики нашей сборной всегда присутствуют на стадионах, где бы мы ни играли - в Европе или любой другой части света. Уверен, что множество болельщиков из Ирана приедет в Россию на чемпионат мира. Тем более этому способствуют хорошие отношения между нашими странами", - заключил собеседник ТАСС.

Эззатоллахи отметил, что в Россию также приедут его родные и близкие, чтобы поддержать сборную России на чемпионате мира.

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).