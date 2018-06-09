Глава МИД Казахстана поздравил россиян с Днем России и открытием мундиаля

Кайрат Абдрахманов передал свои поздравления главе МИД России Сергею Лаврову

АЛМА-АТА, 11 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов поздравил россиян с наступающим Днем России и предстоящим открытием чемпионата мира по футболу. Об этом он заявил в понедельник в начале заседания глав МИД ОДКБ в узком составе.

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить министра иностранных дел РФ [Сергея Лаврова] и в его лице весь российский народ с предстоящим государственным праздником - Днем России - и предстоящим открытием чемпионата мира по футболу", - сказал он.

Заседание совета министров иностранных дел ОДКБ открылось в понедельник в Алма-Ате. После встречи в узком составе министры соберутся на расширенное заседание. Во встрече впервые участвует недавно назначенный министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Белоруссию представляет замглавы МИД Андрей Дапкюнас.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.