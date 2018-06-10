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11 июня, 04:18
Сборную Бразилии в Сочи встретили иллюминацией флага на телебашне и песней-талисманом
© Михаил Терещенко/ТАСС
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У центрального входа в отель, где поселятся бразильские футболисты, собралось около 100 болельщиков с флагами и воздушными шарами, чтобы приветствовать гостей

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. В честь прилета сборной Бразилии в Сочи на чемпионат мира по футболу зажгли художественную подсветку на телебашне в виде флага страны. Зелено-желтая иллюминация была видна из разных концов города, создавая праздничное настроение, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная Бразилии прибыла в Сочи в ночь на понедельник. Команда будет базироваться на курорте во время чемпионата мира по футболу. Во вторник футболисты проведут открытую тренировку на центральном стадионе имени Славы Метревели ФГБУ "Юг-Спорт".

"Мы специально запросили праздничный сценарий подсветки в ночь с 10 на 11 июня в честь приезда легендарной команды", - сообщил ТАСС начальник радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимир Лукьянов.

Несмотря на позднее время, около 03:00 мск у центрального входа в отель, где поселится команда Бразилии, собралось около 100 болельщиков с флагами и воздушными шарами, чтобы приветствовать гостей. Среди них - сочинец Вячеслав Павлов.

"Я всегда восхищался игрой бразильской сборной. Особенно меня поразил тот факт в истории команды, что бразильцы сумели беспроигрышно завершить семь финальных турниров. Это высший пилотаж", - сказал Павлов.

Песня-талисман в подарок

Пятикратных чемпионов мира в фойе отеля встретил сочинский ансамбль казачьей песни "Любо" - профессиональный творческий коллектив, изучающий и развивающий женскую казачью традицию. Исполнительницы подготовили короткий, но очень выразительный концертный номер.

"Это песня линейных казаков Кубани, которая обычно исполняется на встрече гостей. Это песня, которая дает много позитивной энергии, поскольку она древняя, она дает очень большой заряд оптимизма, это песня-талисман", - рассказали ТАСС в сочинском концертно-филармоническом объединении.

О сборной Бразилии

Сборная Бразилии стала победителем отборочного турнира в южноамериканской зоне, опередив ближайших преследователей из Уругвая на 10 очков. Команда Бразилии обладает несколькими рекордами чемпионатов мира, нося гордое звание пентакампеоны за титулы в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах. Бразильцы участвовали во всех 20 прошедших чемпионатах мира, каждый раз входя в число 16 лучших команд турнира.

Бразильцы также одержали рекордное количество побед на чемпионатах мира - 70 (в 104 матчах). Кроме того, сборная Бразилии четырежды завоевывала Кубок конфедераций и выиграла восемь чемпионатов Южной Америки. В 2016 году на домашних Играх в Рио-де-Жанейро бразильцы впервые победили на Олимпиаде.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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