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11 июня, 02:48
Пятикратные чемпионы мира бразильцы прилетели в Сочи для участия в ЧМ-2018
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Футболисты будут тренироваться на стадионе базы "Юг-Спорт", открытую для зрителей тренировку южноамериканцы проведут 12 июня

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Футболисты, тренерский и административный штабы сборной Бразилии прибыли в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года. Команда прилетела в Сочи в ночь на понедельник.

Пятикратные чемпионы мира во время турнира будут жить в отеле "Swissotel Resort Сочи Камелия", а тренироваться на стадионе базы "Юг-Спорт". Открытую для зрителей тренировку подопечные 57-летнего бразильского специалиста Тите проведут 12 июня. В день вылета в Россию сборная Бразилии провела заключительный товарищеский матч перед чемпионатом мира, обыграв в гостях австрийцев со счетом 3:0. В марте нынешнего года бразильская команда провела товарищеский матч со сборной России, победив в "Лужниках" - 3:0.

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На чемпионате мира сборная Бразилии сыграет в группе Е с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, "Спартак"). Российские города могут быть неплохо знакомы полузащитнику бразильцев Виллиану, который в 2013 году играл за махачкалинский "Анжи", главной же звездой южноамериканской сборной является олимпийский чемпион 2016 года, лучший бомбардир в нынешнем составе команды 26-летний Неймар. Форвард в феврале получил тяжелую травму в игре чемпионата Франции за ПСЖ, однако в первом же матче после восстановления забил победный гол за национальную сборную в игре с хорватами (2:0), которая прошла 3 июня. Помимо Виллиана и Неймара, за бразильцев на чемпионате мира сыграют еще несколько известных футболистов: защитники Марсело ("Реал", Испания) и Тиаго Силва (ПСЖ), полузащитники Филиппе Коутиньо ("Барселона", Испания) и Каземиро ("Реал"), нападающий Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Англия).

Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории чемпионатов мира, однако в последний раз она выигрывала мировое первенство в 2002 году в Японии и Южной Корее. Сборная Бразилии также является единственной командой, принимавшей участие в финальных турнирах всех 20 чемпионатов мира, при этом бразильцы одержали рекордное количество побед на мировых первенствах - 70 в 104 матчах. Кроме того, сборная Бразилии четырежды завоевывала Кубок конфедераций и выиграла восемь чемпионатов Южной Америки. Победа на домашней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро стала первой для бразильцев в истории Игр.

Сборная Бразилии с отрывом в 10 очков от команды Уругвая стала победителем отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне, обеспечив себе путевку в Россию еще в конце марта прошлого года, при этом потерпев лишь одно поражение в первом матче от чилийцев (0:2). Бразильцы забили 41 гол и пропустили 11 мячей в 18 играх, опередив девять остальных участников южноамериканского отбора, в том числе сборные Аргентины, Чили и Колумбии. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, бразильцы занимают второе место, уступая немцам.

Ранее в Россию для участия в чемпионате мира прилетели сборные Ирана, Панамы, Испании, Саудовской Аравии, Туниса, Португалии, Исландии, Аргентины, Марокко, Австралии, Египта, Перу и Франции. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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