"Мы живем в счастливое время"

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11 июня, 02:27
Популярные артисты и бывшие футболисты поучаствовали в открытии фан-зоны ЧМ-2018 в Москве
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Фестиваль болельщиков располагается на Воробьевых горах напротив главного здания МГУ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московская фан-зона чемпионата мира по футболу 2018 года начала свою работу масштабным концертом и торжественной церемонией с участием известных футболистов прошлых лет. Праздничное мероприятие длилось 7,5 часов, передает корр. ТАСС с места событий.

Фестиваль болельщиков в Москве располагается на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, фан-зона рассчитана на 25 тысяч человек. Рядом с ней находится одно из популярных туристических мест столицы - смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Москву, в том числе на стадион "Лужники", где пройдут матч открытия и финал ЧМ-2018.

Первые посетители московской фан-зоны появились на ее территории в 14:00, в это же время на сцене, вокруг которой расположено несколько больших экранов, начался концерт современной музыки. Организаторы мероприятия сделали акцент на танцевальной музыке и жанрах рэп и хип-хоп, что вызвало дополнительный интерес молодежи к фестивалю болельщиков. Например, свои хиты исполнили Feduk, ST, Pizza, Кравц, группа Хлеб. При этом некоторые гости фан-зоны, зная о примерном времени прибытия Кубка мира на территорию фестиваля, больше внимания уделяли не выступлению артистов, а ожиданию появления главного футбольного трофея за кулисами сцены.

В 19:00 началась официальная часть открытия фан-зоны, в которой приняли участие чемпион мира 1998 года и Европы 2000 года француз Марсель Десайи, лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков и руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Десайи представил публике Кубок мира по футболу. Ведущим церемонии был российский телекомментатор, посол ЧМ-2018 Дмитрий Губерниев.

"Совсем скоро мы увидим красивый футбол, а он, несомненно, будет таким, поэтому с огромным удовольствием хочется объявить об открытии площадки фестиваля болельщиков чемпионата мира 2018 года здесь, в самом центре Москвы на Воробьевых горах", - заявил Гуляев.

"Мы живем в счастливое время"

Под овации публики микрофон перешел к бывшим футболистам, первым взял слово Десайи. "Это прекраснейший момент в моей жизни, футбол - самый лучший в мире спорт. Когда я держал Кубок мира в 1998 году, это было, наверное, самое прекрасное мгновение за все время моей жизни", - сказал француз.

"Мне кажется, это будет замечательное событие, - продолжил Десайи. - Здесь столько людей, а сколько еще приедут в Россию, не только в Москву, но и в другие города. Футбол объединяет людей, посмотрите, сколько пришло нас сегодня, многие пришли с родными, детьми. Это великолепный спорт, который делает нас всех лучше", - лаконично заключил посол фестиваля болельщиков.

Настроение своего коллеги поддержал и Кержаков, отметивший, что жители России достойны мирового футбольного праздника. "Я считаю, что мы живем в счастливое время, потому что в Россию пришел чемпионат мира, хотя в это было сложно поверить. Это великолепное, самое главное в мире футбола событие, которое случится этим летом у нас в России, мы с вами этого достойны. Чемпионат мира - это огромный праздник и подарок для всех нас, мы видим, какие великолепные стадионы построены в стране, какие прекрасные площадки для болельщиков созданы", - сказал Кержаков.

"Приходите смотреть футбол сюда, на Воробьевы горы, здесь будет супер-атмосфера во все дни футбольных матчей. Концерты, футбол, а мы будем вместе с вами, всем удачи, Россия - чемпион!" - воскликнул Кержаков под аплодисменты гостей фан-зоны.

Аргентинцы "зажгли" с плакатом Месси

Сначала было незаметно, есть ли на фестивале болельщиков гости из других стран, однако ближе к вечеру толпа начала приобретать все больше красок из-за национальной атрибутики разных государств. Большая часть зарубежных гостей была из Эквадора, Мексики, Перу. Однако наиболее ярко проявили себе аргентинцы, которые пришли в фан-зону организованной группой с большим количеством символики национальной сборной и красивым плакатом с изображением капитана аргентинской команды Лионеля Месси.

Корреспондент ТАСС пообщался с эквадорской болельщицей, которая прибыла в Россию вместе с несколькими родственниками, несмотря на то, что их национальная сборная не смогла пробиться на чемпионат мира. "Просто мы очень любим футбол и хотим посмотреть на эти игры. Мы будем на первом матче чемпионата, но уже сегодня здесь атмосфера настоящего праздника, это же чемпионат мира", - с улыбкой сказала собеседница агентства, сфотографировавшись с корреспондентом ТАСС для личного архива.

И российские болельщики, и зарубежные гости активно принимали участие в многочисленных играх и конкурсах от спонсоров ЧМ-2018. Посетители фан-зоны могли приобрести лицензированную сувенирную продукцию ЧМ-2018, испытать свою меткость, быстроту реакции, расслабиться за игрой в настольный футбол и даже опробовать салон автомобиля одной из спонсорских компаний.

Популярным местом среди гостей фестиваля болельщиков стала стена пожеланий, на которой каждый мог оставить собственные слова, адресованные чемпионату мира, какой-либо сборной или, например, любимому футбольному клубу. Не обошлось без казусных записок, но они лишь добавляли задора гостям фан-зоны. Стоит отметить, что в верхней центральной части стены появилось слово из нескольких бумажек - это была фамилия Месси. Осталось загадкой, сделали это те самые аргентинские болельщики или кто-то из российских гостей фестиваля не смог устоять перед талантом знаменитого футболиста.

Посещаемость фан-зоны оказалась высокой

Как сообщили ТАСС организаторы фестиваля, за весь первый день работы фан-зоны ее посетили порядка 40 тысяч человек, что позволило оргкомитету полноценно прочувствовать человеческий ажиотаж и нагрузку на задействованные службы. Издержкой высокой посещаемости стало большое количество мусора на территории фестиваля, однако специальные работники оперативно занялись уборкой площади. Развернутые объяснения ведущих со сцены о том, как различными способами добраться до нескольких станций метро, позволили людям в кратчайшие сроки организованно покинуть фан-зону.

В дальнейшем фестивали болельщиков будут действовать в течение чемпионата мира во всех городах турнира. Уже 14 июня в 18:00 мск гости фан-зон смогут бесплатно посмотреть матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча состоится в "Лужниках", а вторым московским стадионом мирового первенства станет арена "Спартак".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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