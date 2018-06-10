Кадыров: лидер сборной Египта Салах выразил слова благодарности за теплый прием в Чечне

По словам главы Чечни, ему очень понравилось, что трибуны во время тренировки команды Египта на "Ахмат-Арене" с большим уважением относились к гостям

ГРОЗНЫЙ, 11 июня. /ТАСС/. Лидер команды Египта Мохаммед Салах из английского футбольного клуба "Ливерпуль" обрадовался теплому приему сборной в Грозном. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров после открытой тренировки египтян в Грозном.

"На спортивном комплексе "Ахмат-Арена" тысячи футбольных фанатов пришли на первую тренировку сборной Египта, прибывшей спецрейсом к месту своего базирования на период проведения чемпионата. Мне очень понравилось, что трибуны с большим уважением относились к гостям, стадион буквально потонул в восторженных возгласах, когда мы с нападающим египтян и "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом появились на дорожке. Мохаммед Салах был взволнован и обрадован, увидев, что в Чечне его так любят и уважают, он выразил слова благодарности за теплый прием", - написал Кадыров.

По словам Кадырова, посол Египта в России Ихаб Наср и тренер сборной Эктор Купер "с большой признательностью говорили о том, что в Грозном созданы прекрасные условия для отдыха и тренировки команды". "До официального открытия чемпионата мира по футболу - 2018 остается четыре дня. Но дух всемирного футбольного праздника уже царит в Грозном. На улицах и проспектах много приветственных лозунгов, все жители в ожидании первых матчей и красивых побед", - добавил глава Чечни.

Египетская команда прилетела в Грозный в воскресенье днем, в этот же день прошла открытая тренировка на "Ахмат- Арене", вмещающей более 30 тысяч зрителей. Салах не участвовал в занятии, он вышел на поле и поприветствовал болельщиков. Футболист ранее получил травму плеча, как ранее сообщила Египетская ассоциация футбола, реабилитация игрока идет хорошо, срок восстановления футболиста не превысит трех недель, что позволит ему выступить на чемпионате мира. Ранее сообщалось, что Салах, вероятно, пропустит матч с уругвайцами, но сыграет со сборной России.

Сборная Египта участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Футболисты будут базироваться во время турнира в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, расположенную в 10 км от аэропорта Грозного и в двух минутах ходьбы от стадиона "Ахмат-Арена", где будут проходить тренировки команды.

Команда Египта сыграет в группе А против сборных Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт- Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.