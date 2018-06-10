Около 40 тысяч человек посетили московскую фан-зону ЧМ-2018 в первый день работы

Общая площадь фан-зоны в Москве рассчитана на единовременное нахождение 25 тыс. человек

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Московский фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в первый день работы посетили около 40 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

Московская фан-зона концертными и развлекательными мероприятиями начала свою работу в воскресенье. Фестиваль болельщиков действует на Воробьевых горах напротив Главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

"За весь первый день работы фан-зону посетили около 40 тысяч человек", - сказали ТАСС организаторы фестиваля болельщиков. Общая площадь фан-зоны в Москве рассчитана на единовременное нахождение 25 тыс. человек.