Наибольший интерес у болельщиков вызвал лидер сборной Египта Мохаммед Салах

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Сборная Египта, которая прилетела в воскресенье в Грозный, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу, провела открытую для зрителей тренировку. Ее посетили более 7 тыс. болельщиков, поприветствовать футболистов приехал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Команда Египта участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Спортсмены будут базироваться во время турнира в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, расположенную в 10 км от аэропорта Грозного и в двух минутах ходьбы от стадиона "Ахмат-Арена", где и прошла в воскресенье открытая тренировка команды. На стадион пришли тысячи болельщиков, внутрь попали более 7 тыс.

"Абсолютное большинство из них [зрителей] - дети, воспитанники наших спортивных секций и юные футболисты. Посмотрите, как горят глаза у мальчишек, пришедших наблюдать за тренировкой египтян. Без сомнения, приезд команды - участницы чемпионата мира будет способствовать дальнейшей популяризации этого вида спорта в нашей республике", - сказал ТАСС спикер чеченского парламента Магомед Даудов, возглавляющий республиканский оргкомитет по подготовке к приему сборной Египта. Быть как Мохаммед Салах Несмотря на то, что это была лишь тренировка, гул на стадионе стоял как во время матча. Самый большой интерес у болельщиков вызвал лидер египетской сборной, нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах - еще перед началом тренировки они начали выкрикивать его имя. Многие признались, что пришли сюда именно ради него. "Болею за "Ахмат" и "Реал", но восхищаюсь Мохаммедом Салахом, хочу играть как он. Очень надеюсь, что мы его увидим. Хочу посмотреть вживую, как он обращается с мячом", - рассказал ТАСС начинающий футболист Сурхо Себиров. Тренировка началась без Салаха, который ранее получил травму плеча. Она была разделена на несколько частей: сначала игроки разминались, потом выполняли упражнения на поле, тренируясь с мячом обходить противника. С особым интересом наблюдали за каждым движением игроков ребята в белой форме с надписью "Ахмат". "Это 300 воспитанников футбольной академии "Рамзан". Такие тренировки не каждый день бывают, для них это наглядный пример, к чему нужно стремиться. Это большой стимул, чтобы расти, стараться на тренировках и в играх", - рассказал ТАСС тренер академии Магомед Магомаев.

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