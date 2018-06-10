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10 июня, 22:18
Более 7 тысяч человек посетили открытую тренировку сборной Египта в Грозном
© Елена Афонина/ТАСС
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Наибольший интерес у болельщиков вызвал лидер сборной Египта Мохаммед Салах

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Сборная Египта, которая прилетела в воскресенье в Грозный, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу, провела открытую для зрителей тренировку. Ее посетили более 7 тыс. болельщиков, поприветствовать футболистов приехал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Команда Египта участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Спортсмены будут базироваться во время турнира в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, расположенную в 10 км от аэропорта Грозного и в двух минутах ходьбы от стадиона "Ахмат-Арена", где и прошла в воскресенье открытая тренировка команды.

На стадион пришли тысячи болельщиков, внутрь попали более 7 тыс.

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"Абсолютное большинство из них [зрителей] - дети, воспитанники наших спортивных секций и юные футболисты. Посмотрите, как горят глаза у мальчишек, пришедших наблюдать за тренировкой египтян. Без сомнения, приезд команды - участницы чемпионата мира будет способствовать дальнейшей популяризации этого вида спорта в нашей республике", - сказал ТАСС спикер чеченского парламента Магомед Даудов, возглавляющий республиканский оргкомитет по подготовке к приему сборной Египта.

Быть как Мохаммед Салах

Несмотря на то, что это была лишь тренировка, гул на стадионе стоял как во время матча. Самый большой интерес у болельщиков вызвал лидер египетской сборной, нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах - еще перед началом тренировки они начали выкрикивать его имя. Многие признались, что пришли сюда именно ради него.

"Болею за "Ахмат" и "Реал", но восхищаюсь Мохаммедом Салахом, хочу играть как он. Очень надеюсь, что мы его увидим. Хочу посмотреть вживую, как он обращается с мячом", - рассказал ТАСС начинающий футболист Сурхо Себиров.

Тренировка началась без Салаха, который ранее получил травму плеча. Она была разделена на несколько частей: сначала игроки разминались, потом выполняли упражнения на поле, тренируясь с мячом обходить противника. С особым интересом наблюдали за каждым движением игроков ребята в белой форме с надписью "Ахмат".

"Это 300 воспитанников футбольной академии "Рамзан". Такие тренировки не каждый день бывают, для них это наглядный пример, к чему нужно стремиться. Это большой стимул, чтобы расти, стараться на тренировках и в играх", - рассказал ТАСС тренер академии Магомед Магомаев.

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Кадыров привел Салаха на тренировку

Глава Чечни Рамзан Кадыров, наблюдавший за тренировкой, покинул стадион и через несколько минут вернулся уже вместе с Салахом. Трибуна встретила их появление бурными аплодисментами. Нападающий сообщил журналистам, что настроен сыграть в первом матче сборной Египта с командой Уругвая 15 июня. От вопроса по поводу шансов египтян на чемпионате мира Салах уклонился, отметив, что команда хорошо подготовилась к турниру и настроена оптимистично.

Среди болельщиков, пришедших на тренировку, сложно было не заметить группу из восьми человек в красной форме и с флагом Египта, выкрикивавших "Салах - египетский король! Всегда играет быстро, хорошо и опасно". Это египетские студенты, которые учатся в одном из вузов Владикавказа. По их словам, они приехали в Грозный, даже не предполагая, что смогут пройти на стадион.

"Мы даже не ожидали, что увидим свою сборную здесь, в России. Не ожидали, что попадем на тренировку, поэтому чувствуем себя удивительно. Нас переполняет чувство гордости за свою команду", - рассказал ТАСС студент Зайед Карам.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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