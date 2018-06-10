Футболист Диас заменит травмированного Фабру в составе сборной Колумбии на ЧМ-2018

Фабра на одной из тренировок получил травму - разрыв крестообразных связок колена

ТАСС, 10 июня. Защитник Фарид Диас, выступающий за парагвайский клуб "Олимпия", заменит футболиста линии обороны аргентинской "Боки Хуниорс" Франка Фабру в составе сборной Колумбии на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

В субботу стало известно, что Фабра на одной из тренировок получил травму. У него диагностировали разрыв крестообразных связок колена, что сделало невозможным его выступление на чемпионате мира. В прошедшем сезоне 27-летний Фабра провел 26 матчей в составе "Боки Хуниорс", в которых забил три гола.

Как сообщает пресс-служба команды, тренерский штаб сборной Колумбии решил вызвать Диаса для участия в чемпионате мира.

34-летний Диас за свою карьеру провел 13 матчей в составе сборной Колумбии.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Колумбии сыграет в группе H с командами Японии (19 июня, Саранск), Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).