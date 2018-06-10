Тренировку сборной Саудовской Аравии посетил болельщик, приехавший в РФ на велосипеде

Путешественник из Саудовской Аравии приехал в Россию на велосипеде, преодолев более пяти тысяч километров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Путешественник из Саудовской Аравии Фахад Ибрахим Альяхья посетил открытую тренировку национальной команды по футболу, прошедшую в Санкт-Петербурге. Поддержать сборную на ЧМ-2018 он приехал на велосипеде, преодолев более пяти тысяч километров.

"Эта идея была у меня уже 20 лет. Я мечтал приехать поддержать нашу команду по футболу еще во время турнира во Франции в 1998 году, но моя мечта исполнилась только сейчас", - рассказал Альяхья ТАСС.

Для того, чтобы оказаться в России, велосипедисту пришлось проехать по территории Египта, Турции, Грузии и России. Экспедиция нашла поддержку у руководства Саудовской Аравии. "Наши монархи отдали мне флаг государства, и я передал его послу нашей страны в Москве", - рассказал путешественник.