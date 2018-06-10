Тренировку сборной Саудовской Аравии посетил болельщик, приехавший в РФ на велосипеде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Путешественник из Саудовской Аравии Фахад Ибрахим Альяхья посетил открытую тренировку национальной команды по футболу, прошедшую в Санкт-Петербурге. Поддержать сборную на ЧМ-2018 он приехал на велосипеде, преодолев более пяти тысяч километров.
"Эта идея была у меня уже 20 лет. Я мечтал приехать поддержать нашу команду по футболу еще во время турнира во Франции в 1998 году, но моя мечта исполнилась только сейчас", - рассказал Альяхья ТАСС.
Для того, чтобы оказаться в России, велосипедисту пришлось проехать по территории Египта, Турции, Грузии и России. Экспедиция нашла поддержку у руководства Саудовской Аравии. "Наши монархи отдали мне флаг государства, и я передал его послу нашей страны в Москве", - рассказал путешественник.
Несмотря на то, что Альяхья опытный путешественник, в дороге не обошлось без приключений. По его словам, иногда возникали конфликты с пограничниками некоторых государств, впрочем, отметил велосипедист, дорога по территории России оказалась легкой и приятной. "В России я видел самое хорошее - очень хороший народ, всегда мне говорили "Добро пожаловать!", в дороге от Адлера до Москвы никто мне не мешал, всегда поддерживали. В следующем году приеду сюда как гость, с семьей", - сказал он.
Появление Альяхья на тренировке вызвала не меньший ажиотаж среди саудовских болельщиков, чем сама тренировка сборной. Фанаты называли велосипедиста героем и брали у него автографы.
Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе А с командами России (14 июня, Москва, "Лужники"), Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).