Десайи: российские футболисты способны устроить шоу и выйти в плей-офф ЧМ-2018

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи принял участие в открытии московского фестиваля болельщиков на Воробьевых горах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сборная России способна устроить шоу и выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи.

Десайи принял участие в открытии московского фестиваля болельщиков ЧМ-2018. Фан-зона открылась в воскресенье на Воробьевых горах.

"Мы с нетерпением ждем матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии [14 июня в "Лужниках"], для россиян этот матч важен, чтобы показать хорошую статистику и успешный старт. Дальше они действительно могут сделать шоу и выйти в плей-офф", - сказал Десайи.

"Также я очень хочу увидеть первую игру для сборной Франции (с командой Австралии 16 июня в Казани - прим. ТАСС), наши игроки действуют не индивидуально, а коллективно. Тренер [Дидье Дешам] пока не нашел своей лучшей тактической установки, но у нас есть много новых, молодых и талантливых игроков", - добавил француз.

Один из французских футболистов - 19-летний нападающий Килиан Мбаппе - вполне может стать лучшим игроком чемпионата мира, считает Десайи. "Есть много футболистов, чья игра мне нравится, кто может выделиться. Это и [форвард сборной Бразилии] Неймар, он может стать одним из лучших, у [сборной] Бразилии вообще отличный подбор игроков высочайшего уровня с прекрасным индивидуальным мастерством. У нас же есть Мбаппе, он довольно молодой, но у него восхитительные навыки и умения", - сказал посол фестиваля болельщиков.

Первой игрой сборной Франции на чемпионате мира по футболу станет матч с австралийцами в Казани (16 июня). После этого французы на групповом этапе также сыграют с командами Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, "Лужники"). Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.