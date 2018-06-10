Футболист сборной Египта Салах заявил о готовности сыграть с уругвайцами на ЧМ

Ранее сообщалось, что Салах, вероятно, пропустит матч с уругвайцами, но сыграет со сборной России

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Лидер сборной Египта по футболу Мохаммед Салах заявил о готовности сыграть с командой Уругвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье после открытой тренировки в Грозном. Египетская команда прилетела в Грозный в воскресенье днем и провела открытую тренировку на "Ахмат-Арене". Салах не участвовал в открытой тренировке, лишь вышел на поле и поприветствовал болельщиков - футболист ранее получил травму плеча. Как ранее сообщила Египетская ассоциации футбола, реабилитация игрока идет хорошо и срок восстановления футболиста не превысит трех недель, что позволит ему выступить на чемпионате мира. Ранее сообщалось, что Салах, вероятно, пропустит матч с уругвайцами, но сыграет со сборной России.