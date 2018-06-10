Праздник для болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Саудовской Аравии приняли участие в открытой тренировке на поле стадиона "Петровский" в Санкт-Петербурге, в конце которой травму кисти получил один из полузащитников команды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
На зеленое поле "Петровского" в воскресенье вышли все заявленные на чемпионат мира игроки саудовской команды. В начале они поприветствовали собравшихся зрителей и журналистов. Под бурные аплодисменты футболисты подарили шарфы национальной команды болельщикам, сидевшим в зоне для гостей с ограниченными возможностями. От общения с прессой представители команды отказались, сославшись на усталость.
Занятие традиционно началось с разминки, продолжавшейся около получаса. Далее полевые игроки отрабатывали отбор мяча, пока вратари тренировали игру при выходе один на один. Небольшая группа футболистов, игравших товарищеский матч с командой Германии 8 июня (1:2), занимались по облегченной схеме.
По понятным причинам, никакие тактические заготовки игроки демонстрировать не стали. Хотя тренер Хуан Антонио Пицци постоянно находился рядом с футболистами, обращался к ним, объяснял, поправлял. Тренировка закончилась 15-минутным двусторонним матчем, в ходе которого травму кисти получил полузащитник Мохамед Канно. Насколько повреждение серьезно пока не ясно.
В начале 15-минутного матча показалось, что часть игроков отрабатывают действия в оборонительной манере - с большим числом защитников и забросами на быстрых нападающих, в то время как другие футболисты тренируют высокий прессинг и комбинационную атаку. Впрочем, во второй половине тренировочной игры обе стороны просто постарались порадовать болельщиков и забить побольше голов.
Для зрителей было открыто семь из семнадцати секторов арены. Тренировка собрала несколько тысяч гостей - журналистов, петербургских любителей футбола и даже небольшую группу болельщиков из Саудовской Аравии. Они поддерживали своих игроков, словно чемпионат уже начался, и они пришли не на тренировку, а на решающий матч.
"Впечатления, от того, что мы здесь невозможно передать, это чудесно. Мы приехали в Санкт-Петербург год назад, учимся на моряков. Как город готовится принять чемпионат - это очень красиво. В матче открытия (с командой России 14 июня - прим. ТАСС), думаю, что счет будет 1:1", - рассказал корреспонденту ТАСС болельщик Мухамед.
Кроме того, на тренировку пришли воспитанники петербургских спортшкол. Так, юный Павел Тринеев из команды Невского района Северной столицы пришел посмотреть на участников чемпионата мира вместе с товарищами по команде и своим наставником.
"Тренировка хорошая, они хорошо играют на скорости, хорошо работают с мячом, но думаю наши победят - 3:0. Вообще очень нравится, что чемпионат в России, отлично все", - поделился своим мнением юный футболист.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе А с командами России (14 июня, Москва, "Лужники"), Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).