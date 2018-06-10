Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе А с командами России (14 июня, Москва, "Лужники"), Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Саудовской Аравии приняли участие в открытой тренировке на поле стадиона "Петровский" в Санкт-Петербурге, в конце которой травму кисти получил один из полузащитников команды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. На зеленое поле "Петровского" в воскресенье вышли все заявленные на чемпионат мира игроки саудовской команды. В начале они поприветствовали собравшихся зрителей и журналистов. Под бурные аплодисменты футболисты подарили шарфы национальной команды болельщикам, сидевшим в зоне для гостей с ограниченными возможностями. От общения с прессой представители команды отказались, сославшись на усталость.

Смотрите также Исландцы провели тренировку перед ЧМ и рассказали, что готовят для соперников

Занятие традиционно началось с разминки, продолжавшейся около получаса. Далее полевые игроки отрабатывали отбор мяча, пока вратари тренировали игру при выходе один на один. Небольшая группа футболистов, игравших товарищеский матч с командой Германии 8 июня (1:2), занимались по облегченной схеме. По понятным причинам, никакие тактические заготовки игроки демонстрировать не стали. Хотя тренер Хуан Антонио Пицци постоянно находился рядом с футболистами, обращался к ним, объяснял, поправлял. Тренировка закончилась 15-минутным двусторонним матчем, в ходе которого травму кисти получил полузащитник Мохамед Канно. Насколько повреждение серьезно пока не ясно. В начале 15-минутного матча показалось, что часть игроков отрабатывают действия в оборонительной манере - с большим числом защитников и забросами на быстрых нападающих, в то время как другие футболисты тренируют высокий прессинг и комбинационную атаку. Впрочем, во второй половине тренировочной игры обе стороны просто постарались порадовать болельщиков и забить побольше голов. Праздник для болельщиков Для зрителей было открыто семь из семнадцати секторов арены. Тренировка собрала несколько тысяч гостей - журналистов, петербургских любителей футбола и даже небольшую группу болельщиков из Саудовской Аравии. Они поддерживали своих игроков, словно чемпионат уже начался, и они пришли не на тренировку, а на решающий матч.

Смотрите также Криштиану Роналду провел первую тренировку в России под радостные крики болельщиков