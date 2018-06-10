Кержаков посетит фан-зоны ЧМ-2018 в пяти городах после открытия фестиваля в Москве

Фестиваль болельщиков в Москве действует на Воробьевых горах напротив Главного здания Московского государственного университета

Фестиваль болельщиков в Москве действует на Воробьевых горах напротив Главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Кержаков вместе с чемпионом мира (1998) и Европы (2000) французам Марселем Десайи принял участие в официальной части открытия фан-зоны.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков посетит фестивали болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года по меньшей мере в пяти городах после открытия фан-зоны в Москве. Об этом он рассказал журналистам в день открытия московской фан-зоны.

"Здорово, что в Москве есть такое место, где люди, которые, к сожалению, не смогут попасть на стадионы, получат возможность смотреть матчи на большом экране, радоваться вместе с болельщиками и туристами из других стран. Я надеюсь и уверен, что здесь будет царить дружественная атмосфера. Мне предстоит побывать во многих фан-зонах перед играми, также надеюсь успеть на матч открытия. После Москвы мы поедем в фан-зоны Казани, Санкт- Петербурга, Нижнего Новгорода, Сочи, Самары, а затем вернемся в Москву", - сказал Кержаков.

Матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии состоится в московских "Лужниках" 14 июня, начало - 18:00 мск. "Очень жду начала чемпионата мира и переживаю за нашу сборную. Надеюсь, что ребята выполнят первоначальную задачу - выйдут из группы, все в их руках. Главное, чтобы наши футболисты сыграли в полную силу, а поддержка и энергия трибун, россиян поможет ребятам справиться с давлением", - заключил Кержаков.

По ходу чемпионата мира фестивали болельщиков будут работать во всех городах турнира. Гостей фан-зоны будут ждать не только трансляции матчей, но и обширная развлекательная и концертная программа.

Чемпионат мира по футболу состоится в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.