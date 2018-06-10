Сборная Перу по футболу прилетела в Москву на чемпионат мира

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Перу прибыли в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.
Сборная Перу во время турнира будет жить в Москве, тренировки команда будет проводить на "Арене-Химки", где 11 июня пройдет открытая тренировка команды для болельщиков. На чемпионате мира футболисты сборной Перу сыграют в группе С с командами Дании (16 июня, Саранск), Франции (21 июня, Екатеринбург) и Австралии (26 июня, Сочи). Лучшим достижением команды на мировых первенствах является выход в четвертьфинал турнира в 1970 и 1978 году. Также команда Перу дважды становилась победителем Кубка Америки (1939, 1975).
В состав национальной сборной вошел 33-летний нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан. В минувшем сезоне чемпионата России форвард сыграл 22 матча, в которых забил 10 мячей. Также в состав национальной сборной включен нападающий Паоло Герреро. Ранее Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию спортсмена на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать его на 16 месяцев из-за положительной допинг-пробы, выявившей следы кокаина.
В отборочном турнире чемпионата мира в зоне Южноамериканской конфедерации футбола сборная Перу заняла пятое место в отборочной группе, набрав 26 очков и опередив сборные Чили, Парагвая, Эквадора, Боливии и Венесуэлы. В стыковых матчах перуанцы по сумме двух встреч обыграли команду Новой Зеландии (0:0, 2:0) и вышли в финальную часть турнира.
В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, сборная Перу сохранила за собой 11-е место.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.