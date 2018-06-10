Сборная Перу по футболу прилетела в Москву на чемпионат мира

Сборная Перу во время турнира будет жить в Москве, тренировки команда будет проводить на "Арене-Химки"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Перу прибыли в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС. Сборная Перу во время турнира будет жить в Москве, тренировки команда будет проводить на "Арене-Химки", где 11 июня пройдет открытая тренировка команды для болельщиков. На чемпионате мира футболисты сборной Перу сыграют в группе С с командами Дании (16 июня, Саранск), Франции (21 июня, Екатеринбург) и Австралии (26 июня, Сочи). Лучшим достижением команды на мировых первенствах является выход в четвертьфинал турнира в 1970 и 1978 году. Также команда Перу дважды становилась победителем Кубка Америки (1939, 1975).

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