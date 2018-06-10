Сборная Франции по футболу прилетела в Москву на чемпионат мира

Французская команда во время турнира будет жить и тренироваться на базе в подмосковной Истре

Французская команда во время турнира будет жить и тренироваться на базе в подмосковной Истре. 12 июня подопечные Дидье Дешама проведут открытую тренировку в поселке Глебовском на стадионе "Глебовец". В составе французов приехали победитель Лиги Европы нынешнего сезона нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн и лауреат премии лучшему молодому игроку Европы прошлого года Килиан Мбаппе из ПСЖ.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Франции прилетели в Москву для участия в чемпионате мира.

На чемпионате мира сборная Франции сыграет в группе С с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, "Лужники", Москва). Французы являются чемпионами мира 1998 года, на турнире 2006 года они дошли до финала, в котором по пенальти уступили итальянцам. Команда Франции дважды выигрывала чемпионат Европы (1984 и 2000) и дошла до решающего матча домашнего турнира 2016 года, в котором уступила португальцам в дополнительное время со счетом 0:1.

В отборочном турнире чемпионата мира в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций сборная Франции заняла первое место в группе А. Французы одержали семь побед при двух ничьих и одном поражении в группе с командами Швеции, Нидерландов, Болгарии, Люксембурга и Белоруссии. Поражение пришлось на выездной матч со шведами (1:2). В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, сборная Франции сохранила за собой седьмое место.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.