Салах поприветствовал болельщиков на тренировке в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Лидер сборной Египта по футболу Мохаммед Салах, выступающий за английский "Ливерпуль", вышел к болельщикам во время тренировки в Грозном, чтобы поприветствовать их. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Салах не участвовал в открытой тренировке команды, лишь поприветствовал болельщиков.
В финале Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и "Ливерпулем", который прошел 26 мая в Киеве и завершился победой мадридского клуба (3:1), Салах получил травму плеча в единоборстве с защитником "Реала" Серхио Рамосом. Как ранее сообщила Египетская ассоциация футбола, реабилитация игрока идет хорошо и срок восстановления футболиста не превысит трех недель, что позволит ему выступить на чемпионате мира. Ранее сообщалось, что Салах, вероятно, пропустит матч с уругвайцами, но сыграет со сборной России.
Нападающий Сборной Египта Мохаммед Салах вместе с главой Чечни вышел поприветствовать болельщиков. В общей тренировке команды участие не принял pic.twitter.com/1YuH6DMvVJ— Таиса Боршигова (@DesB90057856) 10 июня 2018 г.
Египетская команда прилетела в Грозный 10 июня, в воскресенье проходит открытая тренировка на "Ахмат-Арене", вмещающей более 30 тысяч зрителей. Тренировка началась с легкой разминки. Глава Чечни Рамзан Кадыров и посол Египта в России Ихаб Наср, который также находится в Грозном, вместе наблюдали за тренировкой.
Сборная Египта участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Для размещения в Грозном команда выбрала гостиницу The Local Hotel, расположенную в 10 км от аэропорта и двух минутах ходьбы от стадиона "Ахмат-Арена", где будут проходить тренировки команды.
Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.