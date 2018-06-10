Салах поприветствовал болельщиков на тренировке в Грозном

Салах не участвовал в открытой тренировке команды, лишь поприветствовал болельщиков

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Лидер сборной Египта по футболу Мохаммед Салах, выступающий за английский "Ливерпуль", вышел к болельщикам во время тренировки в Грозном, чтобы поприветствовать их. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Салах не участвовал в открытой тренировке команды, лишь поприветствовал болельщиков.

В финале Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и "Ливерпулем", который прошел 26 мая в Киеве и завершился победой мадридского клуба (3:1), Салах получил травму плеча в единоборстве с защитником "Реала" Серхио Рамосом. Как ранее сообщила Египетская ассоциация футбола, реабилитация игрока идет хорошо и срок восстановления футболиста не превысит трех недель, что позволит ему выступить на чемпионате мира. Ранее сообщалось, что Салах, вероятно, пропустит матч с уругвайцами, но сыграет со сборной России.