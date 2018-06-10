Выставка портретов известных футболистов открылась в Казани перед ЧМ-2018

На открытии выставки присутствовал председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Выставка татарстанского художника Руслана Ибрагимова под названием "Вера. Надежда. Футбол" открылась в воскресенье в Казани, среди картин - портреты известных футболистов в специально созданной автором технике письма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места открытия.

"На футбольную тематику представлено 15 работ. Я начал свой выбор с самых ярких мировых звезд, потому что они узнаваемые фигуры в мире спорта, потом уже по душе начали искать, местных футболистов, которых именно в Казани любят. Так пошла серия футболистов "Рубина", вратарь [Сергей] Рыжиков, [полузащитник Гекдениз] Карадениз", - рассказал художник ТАСС.

На открытии выставки присутствовал председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев. "В картинах есть жизненная сила, схвачено художником спортивное существо игроков, посмотрите [на портрет Лионеля] Месси: он уже весь в футбол устремился и видит только футбол и все. Это великие футболисты, сразу это чувствуется, что они спортсмены, что будут биться за победу", - поделился с журналистами впечатлениями Гусев.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань примет матчи группового этапа Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Также в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).