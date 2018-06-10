Сборная Бразилии разгромила команду Австрии в последнем матче перед ЧМ-2018

Встреча завершится со счетом 3:0

ТАСС, 10 июня. Сборная Бразилии по футболу одержала крупную победу над командой Австрии со счетом 3:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Вене.

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Забитыми мячами отметились Габриэл Жезус (36-я минута), Неймар (63) и Филиппе Коутиньо (69). Для сборной Бразилии этот матч стал последним перед чемпионатом мира в России. Австрийская команда, которая ранее в товарищеских матчах обыграла сборные России (1:0) и Германии (2:1), на мировое первенство пробиться не смогла, заняв четвертое место в своей отборочной группе.

На чемпионате мира сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.