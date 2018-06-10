Кадыров посетил тренировку сборной Египта по футболу в Грозном

Открытая тренировка проходит на "Ахмат-Арене"

"В первую очередь [на чемпионате мира по футболу] будем болеть за сборную России, дополнительно - за сборную Египта", - сказал Кадыров в беседе с журналистами.

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил открытую тренировку сборной Египта по футболу, которая проходит на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном и пообщался со спортсменами.

Египетская команда прилетела в Грозный днем, в воскресенье проходит открытая тренировка на "Ахмат-Арене", вмещающей более 30 тыс. зрителей. Вместе с командой прибыл и лидер сборной Мохаммед Салах из английского "Ливерпуля", который ранее получил травму плеча и может пропустить несколько матчей.

Тренировка началась с легкой разминки. Салах на поле не вышел. Рамзан Кадыров и посол Египта в России Ихаб Наср, который также находится в Грозном, вместе наблюдали за тренировкой.

Сборная Египта участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Спортсмены будут базироваться во время турнира в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, расположенную в 10 км от аэропорта Грозного и двух минутах ходьбы от стадиона "Ахмат-Арена", где будут проходить тренировки команды.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.