Федерация: условия на базе в Баковке помогут сборной Ирана хорошо подготовиться к ЧМ-2018

Сборная Ирана прилетела в Россию 5 июня и живет на базе московского "Локомотива" в подмосковной Баковке

Сборная Ирана прилетела в Россию 5 июня и живет на базе московского "Локомотива" в подмосковной Баковке. В составе иранской команды выступают три футболиста из чемпионата России - Сердар Азмун ("Рубин"), Саид Эззатолахи ("Амкар") и Милад Мохаммади ("Ахмат").

БАКОВКА /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана по футболу живет и тренируется в прекрасных условиях на базе в подмосковной Баковке, поэтому она может отлично подготовиться к чемпионату мира 2018 года. Об этом журналистам заявил вице-президент Федерации футбола Ирана Али Кафашьян.

"В первую очередь хотел бы отметить гостеприимность России на чемпионате мира. Сборная Ирана тренируется в прекрасных условиях, и я уверен, что они позволят отлично подготовиться и достойно выступить на предстоящем турнире. Что касается [шансов] сборной, то у нас подобран великолепный состав, трое футболистов выступают в чемпионате России, и это будет для нас определенным плюсом. У нас сложная группа, в которой играют сильнейшие представители своих континентов, и не стоит забывать, что и мы одна из сильнейших сборных в Азии", - сказал Кафашьян.

Он отметил, что иранской команде по силам преодолеть групповой этап. "Думаю, что среди всех сборных мы точно не аутсайдеры и не темная лошадка - мы белая лошадка, с которой всем сборным будет играть невероятно сложно. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из группы, нам по силам замахнуться даже на четвертьфинал. Ключевой игрой будет матч против Марокко, а дальше будет видно", - заявил вице- президент федерации.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).