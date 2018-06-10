В воскресенье в Москве состоялось заседание совета ФИФА

После заседания совета, которое проходило в закрытом режиме в гостинице Radisson Royal, Инфантино ответил на вопросы журналистов на нескольких пресс-подходах.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА) прошло в воскресенье в Москве. Основное внимание было уделено не столько предстоящему чемпионату мира, к которому, по словам президента организации Джанни Инфантино, Россия уже готова, сколько к выборам хозяев турнира 2026 года и возможному расширению количества участников.

Чемпионату мира в России времени было уделено немного. Инфантино сообщил, что больше не планирует операционных встреч по подготовке к турниру. "Нам остается наслаждаться турниром", - объявил глава ФИФА.

Хорошая новость для России - совет решил изменить принцип составления рейтинга сборных, из-за которого, в частности, российская сборная, почти лишенная официальных встреч в последние два года, опустилась на рекордно низкое 70-е место. "Он [рейтинг] не всегда отражал реальную расстановку сил и был справедлив", - признал глава ФИФА. В деталях нового принципа подсчета еще предстоит разобраться.

Глава ФИФА также вновь заявил о правильности решения применять на чемпионате мира в России систему видеопомощи арбитров (ВАР). "Да, можно ошибиться и при системе, но с ней есть шанс заметить ошибку", - объяснил он.

ФИФА готова к расширению ЧМ, ответ за Катаром

Инфантино сообщил, что совет утвердил для голосования на выборах хозяев чемпионата мира 2026 года две ранее поданные заявки - Марокко и совместную заявку США, Канады и Мексики. Выборы состоятся во время конгресса ФИФА в Москве 13 июня. Выбор будет сделан по итогам открытого единовременного голосования федераций с помощью электронного оборудования. "Меня радует, что весь заявочный процесс прошел без нарушений", - подчеркнул швейцарец.

Большая часть вопросов была посвящена возможному расширению числа участников чемпионата мира до 48 команд уже на турнире в Катаре в 2022 году. Глава ФИФА отметил, что в целом организация готова к такому шагу, но решение будет принято только после разговора с властями Катара, так что на ближайшем конгрессе ФИФА в Москве данный вопрос обсуждаться официально не будет.

Основной вопрос - количество стадионов. На данный момент катарцы подготовили к турниру восемь стадионов. По словам Инфантино, для проведения турнира с 48 участниками потребуется минимум 12-14 арен.

"Если Катар скажет, что не готов к расширению, мы просто останемся на том, что имеем сейчас - 32 команды", - заявил глава ФИФА, отметив, что окончательное решение должно быть принято как можно скорее.

В заключение Инфантино сообщил, что пока не принял решения, будет ли выдвигаться на новые выборы президента ФИФА, которые пройдут 5 июня 2019 года.