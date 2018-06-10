Французский лидер напомнил, что в начале недели посетил главную тренировочную базу сборной в городке Клерфонтен близ Парижа, где провел с футболистами и штабом команды неформальную встречу

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что верит в успех национальной сборной на чемпионате мира по футболу в России. Он стал гостем спортивной программы "Телефут" (Telefoot), которая выходит на телеканале "Те-эф-1" (TF1) каждое воскресенье.

Французский лидер напомнил, что в начале недели посетил главную тренировочную базу сборной в городке Клерфонтен близ Парижа, где провел с футболистами и штабом команды неформальную встречу в преддверии чемпионата. "Я сказал игрокам три простые вещи: первое - единство, второе - усилия и третье - доверие. И я им доверяю, за ними стоит страна", - заявил Макрон.

Он подчеркнул, что уважает главного наставника сборной Дидье Дешама. "Он талантливый тренер, которому удалось собрать сильный коллектив. Я очень уважаю его за карьеру, он был отличным игроком, а теперь является таким же тренером", - сказал президент Франции.

В линии нападения

Глава государства подтвердил, что намерен лично прибыть в Россию, чтобы поддержать национальную команду, если она преодолеет барьер четвертьфинала.