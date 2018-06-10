ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что верит в успех национальной сборной на чемпионате мира по футболу в России. Он стал гостем спортивной программы "Телефут" (Telefoot), которая выходит на телеканале "Те-эф-1" (TF1) каждое воскресенье.
Французский лидер напомнил, что в начале недели посетил главную тренировочную базу сборной в городке Клерфонтен близ Парижа, где провел с футболистами и штабом команды неформальную встречу в преддверии чемпионата. "Я сказал игрокам три простые вещи: первое - единство, второе - усилия и третье - доверие. И я им доверяю, за ними стоит страна", - заявил Макрон.
Он подчеркнул, что уважает главного наставника сборной Дидье Дешама. "Он талантливый тренер, которому удалось собрать сильный коллектив. Я очень уважаю его за карьеру, он был отличным игроком, а теперь является таким же тренером", - сказал президент Франции.
Глава государства подтвердил, что намерен лично прибыть в Россию, чтобы поддержать национальную команду, если она преодолеет барьер четвертьфинала.
"Когда сборная Франции пройдет четвертьфинал, я приеду на матчи, чтобы ее поддержать, - пообещал Макрон. - Я хорошо чувствую команду, знаю, что она хочет добиться успеха". Франция, по его словам, "едет на чемпионат, чтобы победить, а не просто поучаствовать".
Президент также рассказал, что увлекаться футболом начал еще в юности. Он играл в сборной элитной Национальной школы администрации в Страсбурге в линии нападения. "На поле я всегда старался поддержать других", - подчеркнул он.
Между тем, как сообщили в окружении сборной, самолет с французскими игроками на борту вылетел в воскресенье днем из аэропорта Брон (регион Овернь - Рона - Альпы) в Москву. По прибытии команда сразу же направится на базу в деревне Кострово.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе турнира сборная Франции сыграет с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, "Лужники").