Полузащитник сборной Ирана по футболу Эбраими выразил восхищение стадионами ЧМ-2018

В воскресенье сборная Ирана провела тренировку в подмосковной Баковке

В воскресенье сборная Ирана провела тренировку в подмосковной Баковке. В пятницу иранцы одержали победу над командой Литвы со счетом 1:0 в товарищеском матче. Игра прошла в Москве на стадионе "Спартак". Эта встреча стала последней для иранцев перед чемпионатом мира.

БАКОВКА /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Ирана по футболу Омид Эбраими выразил восхищение стадионами в России, построенными к чемпионату мира 2018 года. Об этом он сообщил журналистам.

"В пятницу мы провели товарищеский матч против [команды] Литвы на стадионе "Спартак", могу сказать, что мне очень понравилось качество газона и архитектурная составляющая арены. Я уже посмотрел фотографии и презентации остальных стадионов, с уверенностью говорю, что восхищен всеми стадионами в России, которые были построены к чемпионату мира. Мои товарищи по национальной сборной Сердар Азмун и Саид Эззатоллахи рассказывали мне, какую работу провела Россия при подготовке мирового первенства, когда я приехал к вам, то убедился в этом окончательно", - сказал Эбраими.

"Нам предстоят тяжелые матчи на групповом этапе. Ни для кого не секрет, что игра с [командой] Марокко станет ключевой для нашей сборной, но нам все по силам. Если выиграем в первом матче, то можно уже будет смело говорить о шансах на выход из группы, а пока что предлагаю подождать с прогнозами", - добавил Эбраими.

Сборная Ирана стала первой командой ЧМ-2018, которая прибыла в Россию. Она сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).