Назарбаев приедет на открытие чемпионата мира по футболу в Россию

Президент Казахстана рассказал о своем желании поддержать российского лидера

АСТАНА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в воскресенье в Циндао в ходе брифинга для представителей СМИ по итогам визита в Китай заявил, что приедет на открытие чемпионата мира по футболу в Россию. Об этом сообщило международное агентство "Казинформ".

"Насчет Владимира Путина - председатель КНР наградил его орденом, я это очень одобряю. В таких ситуациях российского президента нам нужно всем поддержать. Чтобы поддержать его, я еду на открытие чемпионата мира по футболу", - сказал Назарбаев, слова которого приводит агентство.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Матчи в Москве состоятся на двух стадионах - "Лужники" и "Спартак".