Визит Пеле в МГУ перед чемпионатом мира по футболу отменен

Ранее визит 77-летнего Пеле в МГУ, запланированный на 11 июня, анонсировал ректор вуза Виктор Садовничий

"Пеле не приедет, потому что он плохо себя чувствует - у него проблемы с бедром. Приедет ли он на открытие чемпионата мира, решится до вторника", - сказал Родригес.

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Выступление трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле в Московском государственном университете (МГУ) имени М. В. Ломоносова отменено. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе Пеле Жозе Форнос Родригес.

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Пеле в декабре 2015 года перенес операцию на бедре. В декабре прошлого года бразилец прилетал в Москву на церемонию жеребьевки финального турнира, он передвигался с помощью инвалидной коляски. Матч открытия чемпионата мира пройдет 14 июня.

Пеле - лучший футболист ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом столетия, хотя тот ни разу не принимал участия в Олимпийских играх. Пеле является единственным в мире игроком, трижды побеждавшим на чемпионатах мира по футболу. Он завоевал свои титулы на мировых первенствах в Швеции (1958), Чили (1962) и Мексике (1970), где признавался лучшим игроком турнира.

За карьеру Пеле, являющийся лучшим бомбардиром в мировой футбольной истории, забил 1281 гол в 1363 матчах. На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" (с 1956-го по 1974-й) и "Нью-Йорк Космос" из США (1975-1977).