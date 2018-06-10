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10 июня, 17:52
Эззатолахи: для сборной Ирана по футболу нет ничего невозможного на ЧМ-2018
Футболисты сборной Ирана
© Сергей Бобылев/ТАСС
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В воскресенье сборная Ирана провела очередную тренировку в подмосковной Баковке

БАКОВКА /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Ирана по футболу и пермского "Амкара" Саид Эззатолахи уверен, что его национальной команде по силам достойно выступить на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом он сообщил журналистам.

В воскресенье сборная Ирана провела очередную тренировку в подмосковной Баковке.

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"Сборной Ирана досталась очень сложная группа на чемпионате мира, однако, на мой взгляд, нет ничего невозможного. Да, мы не сильнейшая сборная планеты, но мы приехали на чемпионат мира не на прогулку. Футболисты будут играть с открытым сердцем и великолепной поддержкой болельщиков. Уверен, что нам по силам преодолеть групповой этап и тем самым преподнести своеобразный сюрприз мировой футбольной общественности", - сказал Эззатолахи.

Также полузащитник отметил, что первая игра группового этапа против команды Марокко станет для сборной Ирана "матчем жизни". "Ведь если мы победим, то сможем замахнуться как минимум на выход из группы. Не хочу пока говорить о следующих матчах, сейчас все мысли игроков заняты только первой игрой. Мы подойдем к данному матчу максимально сконцентрированными", - отметил Эззатолахи.

Сборная Ирана стала первой командой ЧМ-2018, которая прибыла в Россию. Команда прилетела в Москву 5 июня и живет на базе "Локомотива" в Баковке. Она сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

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