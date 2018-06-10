Фан-зона чемпионата мира по футболу открылась в Москве на Воробьевых горах

Московская фан-зона располагается на Воробьевых горах напротив Главного здания Московского государственного университета

Московская фан-зона располагается на Воробьевых горах напротив Главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, она рассчитана на 25 тысяч человек. Рядом с фан-зоной находится смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Москву и, в частности, на стадион "Лужники", где пройдут матч открытия и финал ЧМ-2018.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московский фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года открылся масштабным концертом и культурной программой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На сцене фестиваля болельщиков на протяжении нескольких часов будет продолжаться концерт, а на всей территории фан- зоны действуют развлекательные стенды при поддержке спонсоров чемпионата мира и работает официальный сувенирный магазин турнира. Также гости фестиваля болельщиков могут за наличные средства попробовать различные блюда, безналичный расчет начнет работу на территории фан-зоны только с 14 июня.

В 19:00 мск на площади начнется официальная часть с участием послов фестиваля болельщиков Международной федерации футбола (ФИФА) Марселя Десайи и Александра Кержакова. Десайи является чемпионом мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции, Кержаков возглавляет список лучших бомбардиров в истории сборной России (30 голов), за которую он выступал с 2002 по 2016 год.

Во время чемпионата мира фан-зоны будут действовать во всех городах турнира, в дни матчей на них можно будет бесплатно понаблюдать за играми на большом экране. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Матчи в Москве состоятся на двух стадионах - "Лужники" и "Спартак".