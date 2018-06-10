Уругвайская команда будет жить и тренироваться на территории спортивного центра "Борский"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Футболисты, тренерский и административный штабы сборной Уругвая прилетели в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года. Борт с уругвайской делегацией приземлился в нижегородском аэропорту Стригино.

Уругвайская команда будет жить и тренироваться на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). Ранее уругвайцы провели только один товарищеский матч, когда 8 июня в рамках заключительного сбора перед ЧМ-2018 они на своем поле разгромили команду Узбекистана (3:0).

На мировом первенстве команда Оскара Табареса сыграет в группе A против команд Египта (15 июня, Екатеринбург), Саудовской Аравии (20 июня, Ростов-на-Дону) и России (25 июня, Самара). В составе уругвайцев на турнир прилетели несколько известных во всем мире футболистов - нападающие Луис Суарес из испанской "Барселоны" и Эдинсон Кавани из французского ПСЖ, а также защитник Диего Годин, выступающий за испанский "Атлетико".

Сборная Уругвая 12 раз участвовала в чемпионатах мира и дважды становилась победителем турнира (1930, 1950). Также уругвайцы 15 раз выигрывали Кубок Америки, последняя победа зафиксирована в 2011 году.

Скандальный укус Суареса

На чемпионате мира в Бразилии в 2014 году уругвайская сборная вышла из группы с командами Англии, Италии и Коста- Рики со второго места, пропустив вперед костариканцев, а в 1/8 финала турнира уругвайцы проиграли команде Колумбии со счетом 0:2.

Но уругвайцы на том турнире больше запомнились укусом их форварда Суареса за плечо итальянского игрока Джорджо Кьеллини в матче группового этапа, за что нападающий "Барселоны" был дисквалифицирован Международной федерацией футбола (ФИФА) на девять матчей своей сборной и отстранен от любой футбольной деятельности на четыре месяца. Спортивный арбитражный суд лишь смягчил наказание, разрешив форварду участвовать в товарищеских матчах "Барселоны".

На отборочном этапе чемпионата мира 2018 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола сборная Уругвая заняла второе место, пропустив вперед только команду Бразилии. В 18 матчах группового турнира уругвайцы одержали девять побед, четыре раза сыграли вничью и проиграли пять встреч. В турнирной таблице команда опередила сборные Аргентины, Колумбии и Перу, которые вышли на мировое первенство, а также не пробившиеся в финальную стадию турнира команды Чили, Парагвая, Эквадора, Боливии и Венесуэлы.

В обновленном рейтинге ФИФА, который был опубликован в четверг, уругвайцы занимают 14-е место.

Ранее в Россию для участия в чемпионате мира уже прилетели команды Австралии, Аргентины, Египта, Ирана, Исландии, Испании, Марокко, Панамы, Португалии, Саудовской Аравии и Туниса. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.