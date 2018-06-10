Президент ФИФА Инфантино не планирует операционных встреч по подготовке ЧМ-2018

Члены совета ФИФА собрались в преддверии открывающегося во вторник в Москве конгресса ФИФА

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не планирует проводить операционные встречи по подготовке к чемпионату мира 2018 года. Об этом Инфантино сообщил после завершения совета ФИФА.

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"Нет, операционных встреч по подготовке чемпионата мира у меня не будет. Нам остается наслаждаться турниром", - сказал Инфантино. "Я разговаривал с новым главой оргкомитета, встречался с президентом России Владимиром Путиным, мы играли в футбол", - с долей юмора добавил президент ФИФА.

Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года, получив 115 голосов из 207 по результатам второго тура выборов. Швейцарец Инфантино сменил на этом посту соотечественника Йозефа Блаттера, а его мандат будет действовать до 2019 года.

Глава ФИФА пока не определился, будет ли он бороться за сохранение своего поста. "Посмотрим", - ответил 48-летний швейцарец на вопрос, пойдет ли он на следующие выборы президента ФИФА.

Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.