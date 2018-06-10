Инфантино: судьи могут ошибаться с VAR, но она дает шанс заметить ошибку

Чемпионат мира в России станет первым в истории, на котором будет применяться VAR

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) не исключает судейских ошибок, но она дает шанс заметить ошибку. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Чемпионат мира в России станет первым в истории, на котором будет применяться VAR.

"Я не вижу ничего плохого в использовании системы VAR. Да, можно ошибиться и при системе, но с ней есть шанс заметить ошибку. Тем более уже многие страны апробировали и одобрили систему", - сказал Инфантино.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на двухлетний испытательный срок в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод. Позднее ФИФА официально утвердила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года.