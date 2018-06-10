Полузащитник "Амкара" Эззатоллахи расстроен текущей ситуацией в клубе

В пятницу стало известно, что РФС примет решение по лицензированию "Амкара" для участия в чемпионате России 13 июня

Ранее "Амкару" было отказано в выдаче лицензии на следующий сезон, однако 30 мая апелляция клуба на данное решение была удовлетворена Российским футбольным союзом (РФС). Пермский клуб должен был до 8 июня предоставить в РФС финансовые гарантии участия в следующем сезоне.

БАКОВКА /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Полузащитник пермского "Амкара" и сборной Ирана по футболу Саид Эззатоллахи расстроен текущим положением дел в команде. Об этом он рассказал журналистам.

"Сложно что-то говорить по поводу ситуации в "Амкаре". Знаю, что клуб испытывает финансовые проблемы, вопрос участия клуба [в Российской футбольной премьер-лиге] должен решиться в ближайшее время. Конечно, я расстроен текущим положением дел, но футбол это такой вид спорта, где многое зависит от финансовой составляющей. Комментировать данную ситуацию как то больше я не могу, но надеюсь, что все будет хорошо и клуб продолжит существование", - сказал Эззатоллахи.

В пятницу стало известно, что РФС примет решение по лицензированию "Амкара" для участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) 13 июня. В субботу источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что 13 июня руководство "Амкара" объявит о прекращении существования клуба.

В минувшем сезоне "Амкар" занял 13-е место в чемпионате России и в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге выиграл у "Тамбова" (2:0, 1:0).

Во время ЧМ-2018 сборная Ирана будет жить и тренироваться в подмосковной Баковке, на групповом этапе иранцы проведут матчи против команд Марокко (15 июня, стадион "Санкт-Петербург"), Испании (20 июня, "Казань- Арена") и Португалии (25 июня, "Мордовия-Арена"). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.