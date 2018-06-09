Жара для северян

Сборная Исландии прилетела в Россию в субботу, во время турнира команда будет базироваться в Геленджике

Сборная Исландии прилетела в Россию в субботу, во время турнира команда будет базироваться в Геленджике. В воскресенье исландцы провели открытую тренировку на стадионе "Олимп". Первый матч на чемпионате Исландия проведет 16 июня в Москве на стадионе "Спартак" против сборной Аргентины, которая считается одной из сильнейших команд мира.

ГЕЛЕНДЖИК, 10 июня. /ТАСС/. Сборная Исландии в воскресенье провела первую тренировку на базе в Геленджике (Краснодарский край), где будет размещаться во время чемпионата мира по футболу. Руководители сборной рассказали журналистам о том, сможет ли команда противостоять сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси, и показали систему, благодаря которой всю тренировку могут следить за состоянием игрока, а также "слушать" сердцебиение футболиста.

"Это будет, очевидно, очень сложная игра, сборная Аргентины - одна из лучших команд. Что мы будем стараться сделать, так это хорошо отыграть первые 20 минут, у сборной Исландии сильный дух, если мы лишим соперника возможности для быстрой атаки в первые 20-25 минут, то после этого у нас обычно получается контролировать игру, даже если при этом мы не забиваем много мячей", - сказал член правления футбольной ассоциации Исландии Рикхардур Дадасон.

Он также отметил, что еще 15-20 лет назад о матче с командой Аргентины исландцы не могли даже мечтать, "это было фантастикой", но в последние годы страна совершила большой прорыв в футболе, а участие в чемпионате мира стало реальным.

Глава Исландской футбольной ассоциации Гудни Бергссон, в бытность игроком проведший за сборную страны 80 матчей в период с 1984-го по 2003-й, отметил, что команда Исландии попала в одну группу с аргентинцами, нигерийцами и хорватами, сборные которых являются достаточно сильными. Поэтому исландская команда должна играть на пределе своих сил и использовать шанс, чтобы выйти из группы. По его словам, команда "настроена оптимистично". Главный тренер сборной Хеймир Хадльгримссон добавил, что команда может преподнести сюрпризы и аргентинцам, а также другим соперникам по чемпионату.

"Я думаю, это будет тяжело - играть с Месси, ведь это тяжело для кого угодно, ведь он является лучшим футболистом в мире. Но мы уже имеем опыт игры с сильными соперниками - на групповом этапе чемпионата Европы (2016 года - прим. ТАСС) мы встречались с португальцами, с [Криштиану] Роналду. У нас тоже есть хорошие футболисты, мы очень дисциплинированы, я полагаю, что мы сможем остановить любого, но это, разумеется, будет очень сложно сделать с Месси", - уверен член правления национальной футбольной ассоциации Магнус Гильфасон.

Жара для северян

Столбики термометров в Кабардинке (село, входящее в состав Геленджика) в воскресенье показывают около 30 градусов тепла. "Это [жаркая погода] не проблема - многие ребята играют в Европе, а там временами бывает похожая погода", - считает Бергссон.

Рассказывая журналистам о тренировках сборных, наставник исландцев Хадльгримссон принес планшет, установленный на штатив. На небольшом экране - фото игрока, данные о его сердцебиении и другие показатели за все время тренировки. Получать их позволяет специальная телеметрическая система - специализированные пояса надеваются на торс каждого игрока, а устройство передает данные о владельце в единую базу.

"Эту систему мы используем постоянно во время тренировок сборной. Из-за жары пульс и другие показатели изменились совсем немного", - отметил Хадльгримссон.

В прошлый раз представители команды были в Геленджике весной, когда еще шел снег, сейчас погода им нравится гораздо больше. Кроме того, Хадльгримссон отметил, что его впечатлила инфраструктура, подготовленная на базе для футболистов.

Руководители исландской сборной называют Геленджик "милым местечком", в будущем они были бы не против приехать сюда на отдых.

Болельщики издалека и волонтеры-учителя

На тренировке, по данным городской администрации, присутствовало около 1200 человек (стадион рассчитан на 1260 зрителей), среди которых были воспитанники спортшкол, приехавшие на море туристы, а также жители и гости Геленджика. Некоторые ради этого приехали из другого города, например, ученики младших классов Саша и Алиса, прибывшие из Краснодара. Ребята радуются, что им удалось получить автографы от игроков сборной Исландии, футболисты расписались на билетах, на фотокарточках и на козырьках кепок ребят.