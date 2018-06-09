Аспас: сборная Испании настраивается на победу в матче ЧМ-2018 с португальцами

Сборная Испании на чемпионате мира сыграет в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград)

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Испании настраиваются на победу в стартовом для себя матче на чемпионате мира по футболу с командой Португалии. Об этом нападающий испанской команды Яго Аспас сообщил журналистам.

Сборная Испании на чемпионате мира сыграет в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

"Мы концентрируемся на том, чтобы победить в этом матче", - сказал он на пресс-конференции, отметив, что "это матч, который важен".