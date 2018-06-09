Аспас: сборная Испании настраивается на победу в матче ЧМ-2018 с португальцами

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Испании настраиваются на победу в стартовом для себя матче на чемпионате мира по футболу с командой Португалии. Об этом нападающий испанской команды Яго Аспас сообщил журналистам.
Сборная Испании на чемпионате мира сыграет в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).
"Мы концентрируемся на том, чтобы победить в этом матче", - сказал он на пресс-конференции, отметив, что "это матч, который важен".
Один из португальских журналистов привел статистику, что на чемпионатах мира и Европы Испания и Португалия встречались четыре раза, и победившая команда выходила в финал. "Статистика не более чем статистика, и мы попытаемся выиграть в любом случае. Это просто цифры", - отметил нападающий.
Аспас рассказал, что готов выкладываться "максимально и делать все, что может", в любое отведенное ему время на поле.
Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года. В 2014 году испанцы не смогли выйти из группы. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.