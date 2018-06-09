Положительные эмоции, несмотря на погоду

Сборная Португалии прилетела в аэропорт Жуковский в субботу вечером

Большую часть зрителей составили ученики детско- юношеских футбольных школ. Самой большой интерес у болельщиков вызвал Роналду - еще перед началом тренировки они начали выкрикивать его имя. После появления кумира миллионов на поле, каждое его движение воспринималось трибуной эмоционально, хотя самого футболиста подобное внимание больше отвлекало: нападающий не был сконцентрирован на тренировке, из-за чего не всегда попадал мячом в ворота, либо у него не получалось обыграть защитников.

Сборная Португалии прилетела в аэропорт Жуковский в субботу вечером. На протяжении всего чемпионата мира команда будет жить и тренироваться на базе в подмосковном Кратове. На первую тренировку вышли все 23 футболиста, но особого внимания удостоился пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

КРАТОВО /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу провела открытую для зрителей тренировку перед чемпионатом мира, занятие посетили около 500 болельщиков. Тренировка прошла на поле базы "Сатурн" в подмосковном Кратове.

Были у Роналду и персональные болельщики, приготовившие ему подарок. Пара из Москвы сделала футболисту портрет португальца на фоне Саранска. Картина была изготовлена в течение двух недель из газетных и журнальных фрагментов, пропитанных лаком - поэтому дождь был ей не страшен. "Я сделал 11 портретов, на которых изображены 11 городов и 11 топ-игроков мира, поэтому мы старались подобрать именно так, чтобы каждый футболист был представлен на фоне того города, где он будет играть", - рассказал создатель картины.

После тренировки Роналду и другие португальские футболисты подошли к трибуне поприветствовать болельщиков. Главная звезда команды уделил зрителям не так много внимания, но раздал несколько автографом и сделал пару фотографий. Дольше остальных возле болельщиков находился защитник Пепе, который с радостью пообщался со зрителями и сделал несколько десятков фотоснимков.

Положительные эмоции, несмотря на погоду

На трибуне базы в Кратове были собраны болельщики разных клубов России и Европы. На звездного нападающего и сборную Португалии приехали посмотреть даже маленькие фанаты испанской "Барселоны", которая является принципиальным соперником испанского "Реала" - клуба Роналду.

"Криштиану - главный враг "Барселоны", поэтому я хотел его увидеть. Он очень классный, но [Лионель] Месси намного лучше", - радостно сказал девятилетний мальчик Рома, пришедший на тренировку в кепке с логотипом "Барселоны".

"Сегодня совпали две приятные вещи - выходной день и тренировка сборной Португалии, поэтому мы, не раздумывая, приехали на базу. Погода немного подвела, но футболиста такого калибра, как Роналду, можно увидеть только раз в жизни, поэтому мы очень счастливы, что смогли вывезти своих мальчишек на тренировку", - рассказал болельщик Игорь Земцов, приехавший в Кратово со своей женой и двумя детьми.

Условия жизни португальцев

На протяжении нескольких месяцев на базе "Сатурн" в Кратове велась реконструкция. В учебно-тренировочном центре отремонтировали помещения, установили трибуну на 500 человек, а также новое освещение около полей. Всего база имеет три футбольных поля, два из которых с натуральным травяным покрытием, тренажерный и спортивный залы, бассейн, сауну и площадки для игры в баскетбол, волейбол, мини- футбол.

Специально для приезжающих футболистов персонал выучил несколько фраз на португальском языке. Также в комнатах каждого игрока сборной организаторы приготовили картины с двумя фотографиями - футболиста в юности и сейчас.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков много раз говорил, что база готова к приезду португальской команды. Сейчас, по его словам, сами гости не скрывают своего удовлетворения от тренировочного центра. "По условиям это одна из лучших баз, это общепризнанный факт. Сборная Португалии приехала, и Роналду доволен", - сказал министр.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Португальцы сыграют в группе B против команд Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).